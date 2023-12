Gazzetta - Napoli-Barcellona questione di variabili: Anguissa non è più dominante, Mazzarri lavorerà su un aspetto

Notizie calcio. Sarà Napoli-Barcellona agli ottavi di finale di Champions League, questo il verdetto dell'urna di Nyon. Una gara chiave per gli azzurri anche in vista della possibile qualificazione al Mondiale per club del 2025.

Napoli-Barcellona, analisi Gazzetta

Della gara tra Napoli e Barcellona, ne ha parlato anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

La doppia sfida con il Barcellona dipenderà da tante variabili. Sono due squadre che nella prima parte della stagione hanno evidenziato un equilibrio tattico precario, come dimostrano i gol incassati. Il Napoli concede troppo spazio nelle transizioni avversarie: c’è quasi sempre la possibilità di trovare un corridoio abbastanza largo per servire un compagno e avvicinarsi a Meret. Questione tattica, di distanze e raccordo tra reparti, ma anche questione atletica: Anguissa, ad esempio, non è più dominante come l’anno scorso. Senza Kim, poi, non ci sono altri difensori veloci a recuperare all’indietro. Insomma, Mazzarri deve riaccorciare la squadra e restituirle serenità nella lettura dei momenti della partita.