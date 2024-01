Gazzetta - Napoli attirato da Traorè per la sua duttilità: comerebbe il vuoto lasciato da Elmas ma non solo

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perché alla fine il Napoli ha scelto di virare su Junior Traorè:

"Il Napoli è attirato dalla sua duttilità: è ambidestro, abile nell’uno contro uno e può ricoprire diversi ruoli. Dal centrocampista centrale al trequartista, fino ad essere adattato esterno alto. Una figura ibrida, che colmerebbe il vuoto lasciato da Elmas e darebbe a Mazzarri un’alternativa all’occorrenza sulle ali, dove Zerbin è in uscita (Frosinone vigile) e Lindstrom resta un enigma insoluto.

Il danese è un personaggio in cerca d’autore, di comprensione però ce n’è sempre meno. L’apertura del Bournemouth alla cessione in prestito è l’elemento fondamentale per prevedere un esito positivo".