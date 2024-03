Gazzetta - Napoli-Atalanta è decisiva, senza vittoria finisce il sogno Champions ed inizia l'amara volata per "l'altra" Europa

Notizie Napoli calcio. Sabato il Napoli affronterà l'Atalanta allo stadio Maradona, uno scontro diretto decisivo per continuare a cullare i sogni di rimonta per la prossima Champions League.

Napoli-Atalanta è stata presentata anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

A nove giornate dalla fine, il Napoli ha il dovere di provare ad acciuffare la Champions, però con realismo: sarà dura mangiare nove punti al Bologna e sei alla Roma e sperare nel contempo che l’Atalanta si inceppi. Sotto questo profilo, per il Napoli lo scontro diretto di sabato è quasi decisivo: vincere o mettersi il cuore in pace. L’Atalanta potrebbe accettare un pareggio, anche se il punto non alimenterebbe granché il sogno del ritorno nell’Europa grande. Il Napoli con il pareggio ci farebbe poco e dalla volata Champions passerebbe allo sprint per l’Europa League o la Conference, amara conclusione di una stagione nata male, proseguita peggio e aggiustata un po’ verso la fine dell’inverno.