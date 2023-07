Gazzetta - Monte ingaggi Napoli: De Laurentiis vuole fare un'eccezione solo con Osimhen

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è disposto a fare un'eccezione dal punto di vista degli ingaggi soltanto per Victor Osimhen:

"Logico che De Laurentiis eventualmente - e non lo ha ancora fatto - faccia un’eccezione sugli stipendi con Osimhen, capocannoniere e trascinatore di questo Napoli. Dunque al di là dei modi non sempre condivisibili del presidente, nella sostanza ci sta che una società intenda “liberarsi” di stipendi così pesanti: sommati in due rappresentano circa il 20 per cento dell’intero monte ingaggi dei campioni d’Italia".