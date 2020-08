Gazzetta - Milik-Juve, arriva anche il via libera di Pirlo: il nuovo tecnico non fa saltare l'acquisto del polacco

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche Pirlo ha dato l'ok per l'arrivo di Milik: "Nessun cambio di programma, invece, per il sostituto di Gonzalo Higuain. È vero che Arkadiusz Milik aveva avuto il gradimento di Sarri, ma in questo caso il polacco ha i requisiti per rimanere in cima alla lista bianconera. Il gradimento tecnico è ovviamente confermato, ma soprattutto il suo ingaggio da 4 milioni netti permette un sostanzioso risparmio rispetto all’attuale stipendio dell’argentino (7,5 milioni). In questo caso il problema resta l’intesa con il Napoli. Federico Bernardeschi piace al club campano, ma la sua valutazione coinciderà con le idee juventine di uno scambio pressoché alla pari? Il dialogo sotto traccia prosegue"