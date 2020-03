Gazzetta - Milik e Fabian nella lista degli incerti: Gattuso ha posto un veto sullo spagnolo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla lista dei calciatori ancora incerti sulla loro permanenza a Napoli: "La lista si apre con Arek Milik. L’attaccante polacco andrà in scadenza nella prossima stagione e, finora, non ha voluto saperne di firmare il prolungamento del contratto. Alla base del disaccordo c’è la clausola che De Laurentiis vorrebbe di 100 milioni, mentre il giocatore la vorrebbe non superiore ai 50. Per evitare di ritrovarsi scoperto in attacco, Cristiano Giuntoli ha già preso Petagna dalla Spal. Dalla Spagna, invece, arrivano indiscrezioni su offerte faraoniche, che Real Madrid e Barcellona sarebbero pronte a presentare al Napoli per avere Fabian Ruiz. Si parla di una cifra compresa tra i 70 e i 100 milioni di euro. Sulla cessione dello spagnolo, comunque, avrebbe posto il veto Gattuso che lo ritiene essenziale per il suo gioco: da mezzala destra, Fabian ha ritrovato le motivazioni e quel talento tanto atteso".