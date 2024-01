Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Hamed Junior Traore:

"Il capo dello scouting Maurizio Micheli è rimasto in Italia per accogliere Hamed Junior Traorè, che nei prossimi giorni è atteso a Roma per le visite mediche, decisive per il nullaosta al trasferimento dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nell’attesa, il mirino si è spostato sul centrocampo, che ha bisogno di innesti pronti e motivati".