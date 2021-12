Gazzetta - Mertens-Spalletti, presto ci sarà un chiarimento: il belga ha mandato un messaggio al suo allenatore

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarà un chiarimento tra Luciano Spalletti e Dries Mertens dopo la sostituzione avvenuta nell'intervallo di Napoli-Spezia.

"Mertens non è mai stato uno spacca-spogliatoio, anzi come ben sa Spalletti è uno di quei senatori molto ascoltato dal gruppo e leader per personalità e capacità di essere sempre positivo anche nelle avversità. Quella sostituzione a fine tempo, e non è la prima, ha creato un po’ di freddo fra giocatore e allenatore. Nulla di irrisolvibile e presto ci sarà anche l’auspicabile chiarimento. Segnali In un certo senso li ha mandati proprio Mertens, fotografato dalla moglie Kat in palestra anche nelle festività. Un modo per dire: io ci credo, sono pronto. Del resto il Napoli ha assolutamente bisogno del suo cannoniere perché un solo gol della squadra nelle ultime tre gare sono un ruolino che non porta nemmeno a un posto in Champions".