Gazzetta - Mertens preferisce il silenzio per non intaccare rapporto con Napoli: non accetterà offerte dall'Italia

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport racconta un po' l'atmosfera che si vive in casa Mertens dopo il definitivo saluto da parte di Aurelio De Laurentiis e del Napoli. L'attaccante belga si sta guardando intorno per capire quale proposta possa essere la migliore. Sicuramente non accetterà offerte dall'Italia per la rosea.

Addio Napoli: la reazione di Mertens

Ecco cosa si legge su Gazzetta: