Gazzetta - Meret ha rifiutato il rinnovo con il Napoli: la Lazio potrebbe prenderlo già a gennaio

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lazio potrebbe decidere di fiondarsi su Alex Meret a gennaio qualora Strakosha decidesse di trasferirsi all'estero oppure non rinnovare il contratto.

"Un nuovo portiere per la prossima stagione. Ma, se ci sarà la possibilità, la Lazio proverà ad anticipare l’affare a gennaio. Perché trovare un altro numero uno è diventata un’esigenza prioritaria: il club biancoceleste ha individuato in Alex Meret il profilo giusto. Il portiere friulano al Napoli è chiuso da David Ospina e proprio per questo è attratto dall’idea di cambiare aria. Per lo stesso motivo ha finora rifiutato il rinnovo contrattuale. Resterebbe volentieri a Napoli solo se avesse certezze di essere titolare, garanzia che non gli può essere data. Così l’idea di cambiare squadra sta prendendo il sopravvento. Il suo contratto scade nel 2023, la Lazio dovrà quindi trattare col Napoli, ma il rischio che la stagione successiva il giocatore vada via a parametro zero dovrebbe agevolare l’operazione. Difficile, ma non impossibile, che il club romano faccia un tentativo già nelle prossime settimane".