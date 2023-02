Gazzetta - Meret fiducia a breve scadenza: il Napoli ha messo nel mirino questo nome per l'estate

Calcio Napoli - Alex Meret quest'anno si sta prendendo una grossa rivincita dopo un'estate piuttosto tribolata sotto l'aspetto mentale e non solo. Luciano Spalletti gli ha dato la titolarità indiscussa del ruolo ed il portiere ha fatto vedere tutte le sue qualità. Tuttavia, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, quella di Meret è una fiducia a breve scadenza.

Meret resta al Napoli?

Nel dettaglio ,la Gazzetta dello Sport questa mattina evidenzia come il contratto di Meret sia in scadenza tra appena un anno con opzione per la stagione successiva. Non è un mistero che il napoli si stia guardando intorno, è accaduto anche la scorsa estate con Navas. Per Gazzetta il portiere nei radar degli azzurri è Vicario dell'Empoli, anche lui attenzionato la scorsa estate da Giuntoli il quale ne è un vero e proprio estimatore.