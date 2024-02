Gazzetta - Meglio non volare con la fantasia, ma si sono riviste tracce di vecchio Napoli

Ultime notizie Napoli - A Cagliari l’egoismo era costato due punti al Napoli, a Reggio Emilia l’altruismo ha fatto ritrovare al popolo napoletano la squadra che li aveva fatti sognare. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Come scrive il quotidiano parlando del Napoli,

"meglio tenere i piedi ben saldi a terra, non volare con la fantasia. Però si sono riviste tracce di vecchio Napoli, di riaggressione in avanti, di voglia di dominare la partita e non subirla. E di sicurezza nei propri mezzi, anche dopo lo schiaffo subito che avrebbe potuto rigettare il Napoli nel buio totale. E invece, riecco il gioco, quella luce con cui questa squadra è riuscita mesi fa a cucirsi lo scudetto sul petto e con cui adesso vuole credere nella rimonta Champions"