Gazzetta - Media punti di Mazzarri inferiore anche a quella di Garcia: il dato

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha elencato una serie di statistiche di questa prima parte di stagione del Napoli, analizzando anche la media punti avuta dagli azzurri prima con Garcia e poi con Mazzarri:

In campionato è la squadra col maggior possesso palla (33’19’’ a partita), col maggior numero di tiri tentati (282) e che ha usufruito di più calci d’angolo (104). È seconda per pali e traverse colpiti con 11, dietro soltanto al Frosinone che ne ha uno in più. Insomma i dati, per quanto nel calcio non siano perfettamente descrittivi, non ritraggono un collettivo malato. Invece, il campo consegna un verdetto molto diverso. In sette gare, Mazzarri ha collezionato quattro sconfitte e tre vittorie, viaggiando ad una media punti più bassa rispetto a quella dell’esonerato Rudi Garcia in tutte le competizioni (1,28 a 1,75).