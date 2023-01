Gazzetta - Media gol e numero marcatori: numeri pazzeschi per l'attacco del Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i numeri da record dell'attacco del Napoli che ha una media gol di 2,29 reti a partita:

"Semplice partire dall’attacco, come punto di forza della squadra di Luciano Spalletti. Perché parliamo di 13 giocatori diversi andati in gol e del miglior reparto del campionato (e anche nei gironi di Champions). Attacco che oltre al capocannoniere Osimhen è capace di trovare la via del gol senza troppa fatica. Se si eccettua la “stecca” con l’Inter e lo 0-0 di Firenze (in agosto), il Napoli è sempre andato in gol e in tutti i modi possibili e vanta una media di 2,29 a partita.

Chi è che può vantare come alternative giocatori del livello (internazionale) di Raspadori e Simeone? Un attacco che al Maradona ha sempre segnato. Con il Lecce unica squadra che può vantare di non essere uscita battuta, fra le 11 - anche europee - passate da Fuorigrotta".