Gazzetta - Mazzarri torna al 4-3-3 con il Genoa: possibile riconferma per Mazzocchi, due novità

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli oggi potrebbe tornare al 4-3-3 contro il Genoa:

"Rispetto al Milan, infatti, si torna al 4-3-3 con Natan al centro della difesa al posto dello squalificato Juan Jesus, e Mazzocchi favorito sul rientrante Mario Rui (squalificato la scorsa giornata), che potrebbe riposare per giocare poi in Champions. Tra i pali riecco Meret, out dall’ultima gara del 2023. In mezzo al campo, invece, gioca Traoré: per lui debutto assoluto e maglia da titolare al posto di Zielinski".