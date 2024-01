Gazzetta - Mazzarri è stato il vero regista dell'affare Mazzocchi: ecco cosa ha fatto il tecnico

Calciomercato Napoli - Walter Mazzarri è stato il regista dell'operazione Mazzocchi al Napoli scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. L'allenatore di San Vincenzo si è speso infatti in prima persona per convincere il club all'acquisto dell'ormai ex Salernitana che oggi firmerà per il club di Aurelio de Laurentiis fino al 2027.

Mazzocchi al Napoli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: