Ultime notizie Napoli - Napoli decisamente allo sbando e il suo allenatore Mazzarri che si sbraccia inutilmente in panchina in Napoli-Frosinone 0-4, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mazzarri lascerà Napoli

Stanotte Walter Mazzarri, scrive il quotidiano, "si √® reso conto che il suo sogno di una riconferma a questo punto √® una chimera. Il suo orizzonte rimane questa stagione. Ora si sente ancora pi√Ļ solo. Ma dirsi addio non ha importanza. √ą il tempo passato assieme che davvero conta. Sipario"