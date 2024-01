Gazzetta - Mazzarri ha chiesto a Zielinski di giocare titolare con la Lazio: la risposta del calciatore

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato un colloquio tra Mazzarri e Zielinski. Il tecnico ha chiesto al calciatore se è in grado di giocare titolare contro la Lazio nonostante gli ultimi sviluppi sul rinnovo di contratto con il Napoli:

"Ma la vera sorpresa sarà nella posizione di Zielinski: sì, lo stesso Piotr che ha saltato la Salernitana per un affaticamento a poche ore dal match, quello impiegato una ventina di minuti in Supercoppa e nemmeno uno nella finale.

Mazzarri ha parlato a lungo in settimana col centrocampista polacco: ha bisogno della sua qualità sulla trequarti per sognare un colpo a Roma. Il rinnovo sfumato non può essere un ostacolo per Piotr, da otto anni a Napoli e ormai napoletano adottivo. E Zielinski ha risposto presente: ci sarà, con la testa e con le gambe, con la voglia di fare la differenza come in passato".