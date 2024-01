Gazzetta massacra Mazzarri: non c'è paragone con Inzaghi. Pippo ha dato almeno un'identità, Walter niente

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa un paragone tra Walter Mazzarri e Pippo Inzaghi. Secondo il quotidiano, l'allenatore della Salernitana ha saputo dare un'identità alla sua squadra mentre Mazzarri no da quando è subentrato in panchina a Garcia:

"Inzaghi e Mazzarri sono entrambi subentrati, ma non c’è paragone sul lavoro svolto finora: Pippo ha dato un’identità a una formazione sfilacciata, che ha un grave deficit qualitativo ma contro qualunque avversario sa cosa fare e mostra l’atteggiamento giusto; Walter non è riuscito finora a restituire incisività alla manovra e nemmeno a rispolverare una buona solidità difensiva.

La vittoria del Napoli assomiglia all’aspirina, il primo farmaco che prendi quando non ti senti bene. Poi devi iniziare la cura vera che debelli il virus, ma probabilmente Mazzarri (in attesa di qualche innesto) non ha capito quale sia la malattia.