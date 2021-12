Gazzetta - Mario Rui necessita di un ricambio! Il Napoli si sta muovendo verso un nome di prospettiva in grado di coprire più posizioni

Da mesi le esigenze del Napoli sul mercato di gennaio sono indirizzate verso la difesa, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ultime mercato Napoli

“La necessità di avere un titolare in più si avvertiva già in estate. Specialmente per disporre di un ricambio per Mario Rui sulla corsia sinistra. Il ritorno in Grecia di Manolas già dalla scorsa settimana per giocare nell’Olympiakos ha spostato le attenzioni sul ruolo pur rimanendo in difesa. Ma resta viva pure l’esigenza di avere un giocatore in più per la corsia sinistra. Così il Napoli si sta muovendo verso un nome di prospettiva prima di tutto ma anche in grado di coprire più posizioni nel pacchetto arretrato”