Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Mario Rui e Olivera:

"Ieri il terzino portoghese ha svolto lavoro personalizzato in campo e forse potrà andare in panchina martedì. Ovviamente invece sta continuando le proprie terapie l’altro esterno sinistro, Mathias Olivera, il suo ginocchio avrà bisogno di un paio di mesi per rimettersi a posto. Poi potremo rivedere in campo l’uruguaiano".