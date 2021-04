NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive un dato sulla coppia difensiva Manolas-Koulibaly: "C’è un dato che conforta la scelta di Gattuso di riproporre Manolas al fianco di Koulibaly. E riguarda la stabilità difensiva. Con loro due in coppia, il Napoli ha subito 11 reti in 17 partite, con una media di 0,73 gol ogni 90 minuti. Un rendimento dignitoso se si considera il totale dei gol subiti, che è di 34 in 30 partite".