Calciomercato SSC Napoli - Il direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna è in procinto di liberarsi dal club bianconero per abbracciare un futuro targato Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Napoli, Manna pronto a firmare

Come scrive il quotidiano, ieri Giovanni Manna non era in tribuna a Torino per il derby della Mole: