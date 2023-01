Gazzetta - Lukaku vuole zittire i critici decidendo il match contro il Napoli

Calcio Napoli - Lukaku ha voglia di zittire gli scettici facendo una grande prestazione contro il Napoli scrive la Gazzetta dello Sport:

"Come se in una botte fosse stata versata dell’acqua purissima ogni giorno e adesso, al momento giusto, si è raggiunto quasi l’orlo: oggi, 4 gennaio, data segnata in rosso nel calendario da mesi, Lukaku può aprire il rubinetto e scatenare la cascata.

Quasi al pieno delle forze nella gara che aspettava per zittire gli scettici, il destino già ha dato proprio l’assist che cercava: decidere un big match come quello col Napoli significherebbe confermare che è ancora lui, il vecchio micidiale Romelu. E che pensare a un prestito-bis dal Chelsea non è un azzardo, ma una necessità".