Gazzetta - Lozano rifiuta rinnovo al ribasso, può arrivare cessione last-minute

Notizie Napoli calcio. Uno dei temi più scottanti in casa azzurra è quello relativo al futuro di Hirving Lozano: il messicano è in scadenza nel 2024 e ad oggi il suo rinnovo appare decisamente distante.

Di Lozano ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Hirving Lozano ha rifiutato la proposta di rinnovo al ribasso avanzata dal Napoli (2,5 milioni all’anno rispetto ai 4,5 percepiti oggi), mettendosi automaticamente sul mercato. A Castel Volturno non è arrivata alcuna offerta ufficiale per il messicano, accostato a qualche club di Mls. Voci che al momento, dunque, non trovano riscontri. Nulla però può essere dato per scontato, specialmente quando mancano più di due settimane allo stop ai trasferimenti".