Gazzetta - Lozano non vuole ridursi l'ingaggio: Garcia ed il Napoli lanciano un segnale chiaro

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la situazione complicata di Hirving Lozano:

"L’estate di Hirving Lozano è piuttosto complicata, per un contratto in scadenza tra dieci mesi e la resistenza a ridursi l’ingaggio – ancora di 4,5 milioni netti per questa stagione – per poter rinnovare e magari spalmare la somma su più anni. Lozano non vive ai margini del Napoli, ma la sua situazione sembra comunque da separato in casa. È tornato a lavorare in gruppo dopo qualche acciacco, sorride, prova a mettersi in mostra, ma poi nell’ultimo test amichevole contro l’Hatayspor è stato l’unico giocatore di movimento a non scendere in campo neanche un minuto. Un segnale abbastanza chiaro quello lanciato dall’allenatore Rudi Garcia e dal Napoli stesso".