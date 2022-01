Gazzetta - Lozano, Meret e Malcuit potrebbero andare già in panchina questa sera: le ultime

Napoli calcio - Lozano, Meret e Malcuit in panchina per Napoli-Fiorentina? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle condizione dei tre calciatori che si sono negativizzati dal Covid.

"Intanto pian piano l’ondata virale sembra lasciare l’ambiente Napoli. Dopo la negativizzazione martedì di Lozano, rientrato dal Messico, ecco quelle di ieri di Meret e Malcuit. Il portiere è stato asintomatico mentre il terzino francese ha avuto qualche problema. Le loro condizioni non sono dunque del tutto ottimali. Tutti e tre, se faranno in tempo a sostenere le visite di abilitazione post-Covid, oggi potranno andare in panchina".