Gazzetta - Lozano ha rifiutato di spalmarsi l'ingaggio: ieri fitto colloquio con Garcia

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Hirving Lozano:

"Il più pagato della compagnia, insieme a Victor Osimhen. Lozano nei mesi scorsi si è rifiutato di rinnovare il contratto spalmando l’attuale ingaggio su più stagioni, per rientrare nei paletti imposti dalla proprietà. E oggi è un separato in casa, con la valigia pronta e in attesa di novità.

Ieri è stato pizzicato in campo a parlare da vicino col tecnico Rudi Garcia, con una mano davanti alla bocca per evitare possibili letture del labiale. Di sicuro c’è che nell’ultimo test contro l’Hatayspor Lozano è stato l’unico giocatore di movimento a non giocare neanche un minuto, nonostante fosse disponibile in panchina, con la divisa da gioco addosso".