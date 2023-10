Gazzetta - Loftus Cheek out per Napoli: Pioli deve reinventare il centrocampo

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, non ci sarà Loftus Cheek tra i convocati del Milan per Napoli:

"Capitolo infortunati: Loftus-Cheek è indietro, Pioli non lo conta tra i disponibili. È pronto invece Okafor, con Jovic che dovrebbe avere qualche minuto nelle gambe. Il grande dubbio è in mezzo. Krunic dovrebbe restare titolare, con Adli ancora in panchina, mentre è da capire se Pobega tornerà titolare, a 25 giorni da Borussia-Milan. In quel caso, potrebbe stare fuori Musah, usato moltissimo e probabilmente stanco dopo serate da 12 chilometri a partita".