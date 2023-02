Gazzetta - Lo scorso anno sul premio scudetto si creò qualche frizione tra ADL e spogliatoio: certe scelte di mercato spinte anche da quello

Calcio Napoli - Il premio extra per lo scudetto oltre a quello pattuito da contratto, così come quello per la Champions League, sono certamente gli argomenti che più stanno riempendo le pagine dei giornali dopo l'incontro a cena tra De Laurentiis, Spalletti e squadra. A tal proposito la Gazzetta dello Sport dà un suo punto di vista in merito a questi incentivi in più dati dal presidente al gruppo squadra. Una scelta differente rispetto a quanto accadde lo scorso anno.

Perchè De Laurentiis ha messo premi?

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport De Laurentiis, per filosofia aziendale, esaurisce nella fase contrattuale con i suoi tesserati la politica premiale, fissando di bonus sul rendimento dei singoli. Il quotidiano poi aggiunge come sull'argomento premio scudetto qualcosa non andò a buon fine lo scorso anno: "Insomma non è tipo da aprire trattative sull’ipotesi premio scudetto. Un argomento sul quale si creò qualche frizione con lo spogliatoio nello scorso campionato. E forse certe scelte “rivoluzionarie” sul mercato sono state spinte anche da quella situazione".