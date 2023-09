Gazzetta su ADL: ora nessuno critica nemmeno costruttivamente. Gode di fiducia ma a volte il pungolo è indispensabile

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come siano cambiate le cose, sotto l'aspetto della critica, nei confronti di De Laurentiis. Un anno fa non poteva uscire perchè oggetto di forti contestazioni mentre adesso c'è credito da parte della piazza. Probabilmente eccessivo secondo il quotidiano.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Un anno fa il presidente Aurelio De Laurentiis non poteva manco mettere il naso fuori in ritiro con la squadra perché contestato anche violentemente per una campagna acquisti che aveva portato la doppia “K” poi risultata vincente: Kvaratskhelia e Kim Minjae, paragonato in maniera spregevole al marchio del fumo.

Ora che invece il Napoli esce fuori da un mercato di mantenimento - con tanto di resistenza ai sauditi sui gioielli di famiglia - e un solo colpo (Lindstrom) nessuno critica nemmeno costruttivamente. Giusto che il presidente oggi goda della fiducia dopo lo scudetto vinto, ma il pungolo a volte - sempre che sia civile - diventa indispensabile".