Gazzetta - Lindstrom-Napoli: bocche cucite in casa azzurra, il motivo

Calciomercato Napoli - Dal Napoli bocche cucite sull'affare Lindstrom scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega il motivo della scelta strategica, ed a questo punto anche comunicativa, da parte della società presieduta dal presidente Aurelio De Laurentiis

"Dal Napoli ovviamente bocche cucite, anche perché dopo l’amaro esito della trattativa con il Celta Vigo per il centrocampista Gabri Veiga, non si dà nulla per scontato. Il danese va nella direzione della politica di De Laurentiis: un giovane di grande qualità che in azzurro potrà crescere ulteriormente. Un giocatore che, proprio per la sua duttilità offensiva, potrà essere molto utile per Rudi Garcia, diventando anche un’alternativa di grande qualità a Kvaratskhelia".