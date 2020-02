Gazzetta - L’impressione è che i giocatori abbiano scacciato la paura, Gattuso non è tipo da farsi impressionare dalle difficoltà

Ultimissime Calcio Napoli - Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha saputo modificare il modulo nel momento in cui si è accorto che la squadra aveva perso vivacità e spinta.

"Non è stato nemmeno casuale il fatto che la vittoria sia arrivata proprio grazie alle reti di due subentrati, Mertens e Demme. L’impressione è che i giocatori abbiano scacciato la paura e si stiano caricando di quell’energia che Rino Gattuso continua a fornire loro attraverso il lavoro quotidiano. Di tempo ce n’è ancora per sorprendere. Basta crederci e l’allenatore del Napoli non è tipo da farsi impressionare dalle difficoltà. Forse, per questo De Laurentiis l’ha scelto per sostituire Ancelotti"