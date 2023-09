Gazzetta - Le tre cose che hanno spinto Zielinski a rifiutare l'Arabia per Napoli: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come Piotr Zielinski ha comunicato a De Laurentiis la decisione di voler restare a Napoli rispedendo al mittente la proposta choc dell' Al Ahli.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Zielinski:

"L’Al Ahli infatti gli aveva sottoposto un ingaggio da circa 15 milioni di euro a stagione, con un contratto fino al 2026 o al 2027. Un importo così rilevante che per forza di cose è stato preso in considerazione. Il polacco ne ha discusso per giorni con la moglie Laura, immaginando il futuro migliore per loro e il piccolo Maksymilian, primogenito della coppia che oggi ha due anni.

L’Arabia Saudita è un mondo troppo lontano dalla realtà italiana che vivono da sempre, per lingua e cultura. Avrebbero goduto senza dubbio di una ricchezza maggiore, ma l’ambientamento sarebbe stato troppo complesso. Così alla fine Zielinski ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis la decisione di non accettare il trasferimento, riaprendo di fatto le discussioni per un rinnovo".