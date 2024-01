Gazzetta - Le tre alternative del Napoli a Nehuen Perez

Calciomercato Napoli - Il nome di Nehuen Perez è certamente tra quelli nell'orbita Napoli per rifnrozare la difesa. Tuttavia, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'argentino non è l'unico della lista. Ci sarebbero altri tre profili attenzionati dagli azzurri:

"In cima alla lista resta Perez dell’Udinese. I bianconeri, privi di Bijol alle prese con problemi fisici, non sarebbero inclini alla cessione. Tuttavia un’offerta convincente, sui 15 milioni, potrebbe sbloccare l’impasse. Anche perché l’argentino ha lanciato segnali favorevoli per un trasferimento a Napoli, attraverso il suo agente. Gli altri profili sono Martinez Quarta della Fiorentina e Theate del Rennes. Il belga ha un trascorso con la maglia del Bologna, risalente all’annata 2022-23. L’ostacolo principale è rappresentato dalla reticenza delle rispettive società ad accordare un’operazione in prestito o a titolo definitivo a cifre vantaggiose. Per questo, è impossibile da escludere la soluzione Adarabioyo".