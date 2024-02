Gazzetta - Le scelte di Pioli: novità a centrocampo contro il Napoli

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela le possibili scelte di Pioli per Milan-Napoli:

"Una sola novità, obbligata: dopo quattro partite di fila iniziate con gli stessi uomini, il Milan cambia a centrocampo. A sostituire lo squalificato Reijnders sarà Bennacer, che farà coppia con Adli. Novità nella novità: per i due sarà la prima volta in assoluto insieme dal primo minuto.

Per il resto, Pioli si affiderà al blocco titolare delle ultime partite: in attacco toccherà a Pulisic, Giroud e Leao, con Jovic pronto a colpire da subentrato (per il serbo un gol ogni 41 minuti da quando ha segnato il primo gol in campionato coi rossoneri). Al centro ancora Kjaer-Gabbia, mentre dall’infermeria arrivano buone notizie".