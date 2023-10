Le reazioni di Osimhen e Politano dopo i cambi di Garcia: la ricostruzione

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport presta grande attenzione alle reazioni di Victor Osimhen e Matteo Politano al momento delle loro sostituzioni. Entrambi non l'hanno presa per niente bene la decisione di Garcia che ha inserito al loro posto Simeone e Cajuste.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Aveva il cuore invece sommerso dall’amarezza quando si è visto sostituire. Ha fatto il giro lungo per andare a sedersi in panchina. Ha evitato Garcia e ogni possibilità di incrociarlo. Un modo quanto mai schietto per esprimere il suo disappunto verso il tecnico. Ma anche Politano non ha preso bene la sua sostituzione. E l’ala non si è risparmiato un gesto plateale di disapprovazione verso l’allenatore del Napoli. Scena che è stata subito ripresa sui social".