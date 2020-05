Gazzetta - Le novità sul protocollo: niente maxi-ritiri e più tamponi. Dibattito aperto sulla quarantena

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive tutte le novità del prossimo protocollo. Tra le tante spunta la cancellazione del maxi ritiro obbligatorio e l'aumento del numero di tamponi: "Ma la novità più grande riguarda il che cosa si farebbe (o si farà) in caso di positività. Dopo aver disposto l’immediato isolamento della persona, sarà tutta la squadra ad andarsene in isolamento per due settimane, ma all’interno del centro sportivo e proseguendo gli allenamenti. Ovviamente, il calcio se lo può permettere nella prima fase della ripartenza, mentre la disposizione non risolverebbe il problema durante il momento agonistico della ripresa del campionato. Ma su questo c’è una sorta di tregua: porre il problema di una revisione della norma sulla «quarantena automatica» per la squadra in caso di una singola positività non porterebbe ora da nessuna parte. Si dovrà aspettare lo sviluppo della curva epidemiologica nei prossimi 10-12 giorni".