Gazzetta - Le difficoltà del Napoli aumenteranno con i cambiamenti di Garcia nel tempo. Con Spalletti in panca sarebbero stati da scudetto

Calcio Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe avuto tutti i favori del pronostico anche per il prossimo campionato se fosse rimasto sulla panchina Spalletti. Con Garcia ci sarebbero non pochi punti interrogativi per il quotidiano:

"Se fosse rimasto Spalletti, non avremmo dubitato nel candidarlo a squadra da battere. Spalletti avrebbe potuto aprire un mini-ciclo senza chiedere rinforzi lunari. Garcia lo ha sostituito e chissà come gestirà l’eredità spallettiana, il lascito del gioco stellare: che cosa (ri)toccherà? E non sappiamo, al di là delle richieste roboanti, quale sia l’offerta reale che indurrebbe De Laurentiis a vendere Osimhen. Il Napoli è imperscrutabile, anche se certi meccanismi non si fermeranno di colpo. All’inizio il Napoli procederà per abitudine. Le difficoltà si avvertiranno quando Garcia accelererà i cambiamenti"