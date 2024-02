Gazzetta - Le cifre reali del nuovo contratto rinnovato a Politano

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela le cifre del rinnovo di Matteo Politano:

"Tutti contenti, a cominciare dal giocatore che da sempre aveva espresso questo desiderio, nonostante il pressing dell’ultimo mese dell’Al Shabab: ma ai soldi arabi si può anche dire di no, anche se sono tanti. L’offerta era di 13 milioni al Napoli e un triennale da 7 milioni a stagione al giocatore.

Ma Matteo è ormai napoletano acquisito e ha aspettato la proposta di De Laurentiis, continuando a risultare decisivo in campo: guadagnerà 3,2 milioni. Un premio per lo scudetto e per questa prima parte di stagione, almeno per lui positiva".