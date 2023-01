Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il Napoli non molla Ounahi dell'Angers:

"E mentre Demme deve decidere se accettare la proposta dell’Adana Demirspor di Montella, Giuntoli lavora per il futuro e non molla sul centrocampista marocchino Azzedine Ounahi, classe 2000. Ai francesi dell’Angers proposti circa 15 milioni più bonus, lasciando al club il giocatore sino a fine stagione. I normanni sperano di aprire un’asta ma il Napoli vuole chiudere in fretta".