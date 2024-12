Gazzetta - Lazio, buone notizie per Baroni: torna a giocare contro il Napoli

Ci sono buone notizie per la Lazio di Baroni come conferma La Gazzetta dello Sport perché il club biancoceleste recupera un calciatore molto importante per la trasferta di Napoli. Buone notizie dall'infermeria per Marco Baroni, iI tecnico ha infatti recuperato Tavares e Dia. Entrambi convocati andranno in panchina.