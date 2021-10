Gazzetta - L’asse centrale Koulibaly-Anguissa-Osimhen ha stabilizzato la squadra: con loro gli altri si muovono senza pensieri

Napoli calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "L’asse centrale Koulibaly-Anguissa-Osimhen stabilizza la squadra, ne rappresenta la colonna vertebrale, permette agli altri di muoversi senza troppi pensieri. L’ennesima riprova della vecchia legge secondo cui per fare un grande formazione servono nell’ordine: un grande portiere e Ospina è un buon portiere, tutto non si può avere; un grande difensore e Koulibaly tale è; un grande regista e Anguissa fa altro, ha mansioni di mediano-ponte levatoio, ma è lo stesso importante; un grande centravanti, e qui non ci sono dubbi, Osimhen ha tutto per diventarlo"