Gazzetta lancia Napoli: favorito per lo scudetto, è la più forte! Garcia ci metterà del suo

Ultime notizie Napoli - Il Napoli sarà la squadra favorita per scudetto, perché rimarrà la squadra più forte, anche se il mercato ancora dovrà svilupparsi. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

Napoli di Garcia favorito per lo scudetto

Secondo quanto scrive il quotidiano, il Napoli ha sviluppato come società, per l’equilibrio economico e la sostenibilità, e come squadra, un potenziale notevole che costringerà le concorrenti a inseguire: