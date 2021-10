Gazzetta - La vittoria sul Legia ha aumentato le convinzioni del gruppo Napoli. Spalletti ha dato possibilità a tutti i calciatori senza offrire alibi

Napoli calcio - La vittoria in Europa League ha aumentato la convinzione del Napoli e di Spalletti. A confermarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega i motivi di questa riflessione.

"La prima vittoria europea del Napoli in versione Spalletti ha aumentato la convinzione del gruppo azzurro sulle proprie potenzialità. Non che gli otto successi di fila in campionato fossero pochi per l’autostima della squadra. Ma contro il Legia Varsavia il tecnico ha cambiato sette uomini dalla formazione base e alla fine il risultato è arrivato comunque. Fin dal primo giorno in cui ha messo piede a Napoli, Spalletti ha sempre parlato bene della rosa, dicendosi disposto a “incatenarsi” pur di non far partire nessuno nella sessione estiva di mercato. E così è stato. Poi quelle parole le ha messe in pratica, allenamento dopo allenamento, dando a tutti la possibilità di dimostrare qualcosa. E in effetti anche chi ha giocato di meno poi in campo ha sempre dato il massimo da un punto di vista mentale. Poi è logico, per esempio, che Juan Jesus che non giocava 90 minuti da quasi due anni, abbia incontrato qualche difficoltà. Ma la concentrazione del brasiliano è stata massima e il gruppo azzurro lo ha aiutato nei momenti di difficoltà. Tutti segnali importanti che dimostrano la crescita e la voglia di sostenersi in campo e fuori, senza cercare alibi".