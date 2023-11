Gazzetta - La variante tattica di Garcia per cambiare volto al Napoli

Calcio Napoli - Il Napoli potrebbe anche decidere di schierarsi con il 4-2-3-1 secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Con il ritorno al classico centrocampo, il Napoli avrà un’opportunità in più per cambiare pelle in corsa e in modo semplice passare dal 4-3-3 classico, di base, a un 4-2-3-1. Per farlo il polacco Zielinski potrà inserirsi negli spazi per cercare spazi di dialogo con la prima punta (Raspadori), a quel punto per garantire anche la copertura, Anguissa arretrerebbe al fianco di Lobotka per creare una mediana di contenimento centrale in caso di rapida ripartenza avversaria. Zielinski ha dimostrato di avere colpi e movimenti per poter garantire quel ruolo che ha già coperto l’anno scorso".