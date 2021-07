Gazzetta - La trattativa per il rinnovo Insigne si annuncia complessa: Lorenzo chiederà l'aumento, la posizione di ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rinnovo di Lorenzo Insigne alla luce della conferenza di ieri tenuta da Aurelio De Laurentiis.

Rinnovo Insigne complicato

Il quotidiano scrive: "L’attesa continuerà, perché al momento non ci sono novità sul rinnovo del capitano. La parti conoscono le rispettive posizioni, ma di ufficiale non c’è ancora nulla. «Con Lorenzo non ci siamo ancora incontrati. C’è stato prima il campionato, poi la convocazione in Nazionale per l’Europeo. Quando ritornerà ci siederemo e parleremo. Poi, quel che sarà, sarà». L’impressione è che la trattativa sarà parecchio complessa, perché il giocatore pretenderà un aumento dell’attuale ingaggio (4,5 milioni) , mentre la proprietà ha ancora una volta ribadito l’intenzione e la necessità di dover abbattere i costi degli stipendi".