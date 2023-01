Gazzetta - La trappola di Inzaghi per mandare fuori giri Osimhen e Kvara: pronto un piano speciale

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di una vera e propria trappola che Simone Inzaghi starebbe preparando per bloccare Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia nel match di mercoledì sera in programma al Meazza tra Inter e Napoli. Il tecnico ha in mente delle soluzioni per anestetizzare un attacco prolifico come quello degli azzurri.

Trappola Inzaghi per bloccare Osimhen e Kvara

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sulle strategie di Inzaghi: