Gazzetta - La rosa del Napoli non dovrebbe subire grandi stravolgimenti: ci saranno soltanto due cessioni

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "L’organico non dovrebbe subire grandi stravolgimenti. Le passività registrate, imporranno al presidente una o due cessioni eccellenti. Gli indiziati sono Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz che, andando via, potrebbero portare in cassa un centinaio di milioni di euro. Il difensore senegalese è seguito dai due Manchester, dal Liverpool e dal Psg, mentre il centrocampista non ha voluto prolungare il contratto, in scadenza a giugno 2023, comunicando al club la volontà di ritornare in Spagna, il suo Paese: l’Atletico Madrid è pronto a presentare la propria offerta che, però, non potrà essere inferiore ai 50 milioni di euro"