Gazzetta - La Roma pensa a Meret, possibile discorso aperto con Under: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Alex Meret resta un rebus: il giovane portiere è molto stimato dal presidente De Laurentiis ma la convivenza tecnica con Ospina rischia di rallenare la crescita del promettente estremo difensore. Per questo motivo, come confermato dal suo agente, il Napoli potrebbe pensare di girare il giocatore in prestito. Tra le tanti pretendenti, come annuncia la Gazzetta dello Sport, c'è anche la Roma di Fonseca:

"Le alternative si chiamano Gollini e Meret, due giovani che alla Roma piacciono parecchio. Per il primo ci sono stati già dei discorsi con il suo entourage, il secondo potrebbe entrare in un discorso di scambi con Under, soprattutto se poi a Napoli decidano di puntare definitivamente su Ospina".